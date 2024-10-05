Тель-Авив, Израиль, 6 октября, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил, что у Тель-Авива есть обязанность и право принять ответные меры на массированный ракетный удар Ирана в начале месяца. Об этом он заявил 5 октября в ходе видеообращения к нации.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

Ранее с подобным заявлением он выступил в день обстрела израильской территории со стороны Ирана.

«Иран уже дважды запустил сотни ракет по нашей территории и по нашим городам, совершив одну из крупнейших атак баллистическими ракетами в истории… Израиль обязан и имеет право защищать себя и отвечать на эти нападения — и мы будем это делать», — приводит слова Нетаньяху издание The Times of Israel.

По его словам, ни одна страна в мире не имеет права допускать или игнорировать подобные атаки.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них. 5 октября ЦАХАЛ признала, что в результате ракетного удара поражены авиабазы Неватим и Тель-Ноф израильских военно-воздушных сил. При этом уточнялось, что попадание по объектам не повлияло на боеготовность израильских войск.

Как сообщила радиостанция израильских войск «Галей ЦАХАЛ» Армия обороны Израиля готовится к «серьёзному и значимому» ответу на массированный ракетный удар Ирана и рассчитывает на поддержку со стороны союзников.