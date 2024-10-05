Тель-Авив, Израиль, 5 октября, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Авиабазы военно-воздушных сил Израиля Неватим и Тель-Ноф поражены в результате массированного ракетного удара Ирана 1 октября, расположенные на базах самолёты не пострадали. Об этом в ходе брифинга 5 октября сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум

«Авиаудары были нанесены по авиабазам Неватим и Тель-Ноф, но они не повредили самолёты или оперативные системы ВВС Израиля», — приводит его слова пресс-служба ЦАХАЛ.

По словам Хагари, ракетный удар со стороны Ирана по центральным и южным районам территории Израиля не повлиял на боеготовность израильских войск. По уточнённой информации, погибших в результате атаки нет.

Также представитель ЦАХАЛ в очередной раз напомнил, что Тель-Авив оставляет за собой право выбрать время и место ответного удара, согласованного военно-политическим руководством страны.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По информации ЦАХАЛ, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них. Позднее агентство Associated Press подтвердило факт попадания ракет по авиабазе Неватим ВВС Израиля, опубликовав спутниковые снимки, на которых запечатлены поражённые постройки, расположенные на объекте.

Как сообщало издание Politico, Соединённые Штаты обсуждают с Израилем варианты возможного ответа на иранскую атаку, пытаясь убедить Тель-Авив предпринять лишь ограниченные меры. СМИ и официальные лица, в том числе президент США Джо Байден, не исключали вероятность нанесения Израилем ударов по нефтяному сектору или объектам ядерной программы Ирана. По информации телеканала Al Jazeera, Тегеран направил Вашингтону предупреждение по поводу возможного удара со стороны Израиля, заявив о готовности дать «нетрадиционный ответ».

Радиостанция израильских войск «Галей ЦАХАЛ» 5 октября сообщила, что Армия обороны Израиля готовится к «серьёзному и значимому» ответу на массированный ракетный удар Ирана и рассчитывает на поддержку со стороны союзников.