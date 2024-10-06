Тель-Авив, Израиль, 6 октября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию авиаударов по складам оружия и другим объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба израильских вооружённых сил.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Отмечается, что объекты находились под жилыми домами.

«Хезболла» умышленно размещает производство оружия и свои арсеналы под жилыми домами в центре Бейрута, подвергая риску мирное население», — отмечается в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В пресс-службе добавили, что вооружённые силы заранее уведомили мирное население, чтобы жители смогли покинуть районы нанесения ударов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Армия обороны Израиля призывала ливанских граждан, находящихся вблизи трёх зданий в южном пригороде Бейрута, срочно эвакуироваться из этого места. Военные еврейского государства предупредили, что нанесут авиаудары по указанному району.

В ночь с 4 на 5 октября израильские военно-воздушные силы также нанесли два удара по южному пригороду Бейрута. Над местом атаки поднялся гигантский столб дыма.

5 октября телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник проинформировал, что новый генсек «Хезболлы» Хашем Сафиеддин якобы погиб вместе с помощниками и полевыми командирами движения во время одного из ударов Израиля. Все они укрывались в бункере в южном пригороде Бейрута.

В тот же день израильская боевая авиация нанесла четыре точечных удара по ряду объектов ливанской шиитской организации в южном пригороде Бейрута. В атакованных зданиях в предместье под названием Шуэйфат находились офисы «Хезболлы». Они располагались в кварталах Харет-Хорейк и Эль-Амрусия.

Ночью 6 октября ЦАХАЛ распространила информацию о том, что в сторону Израиля ливанские военные выпустили прядка 30 миномётных снарядов. Также израильские военные сообщили, что нанесли удар по группе вооружённых людей, которые якобы хотели запустить в сторону Израиля противотанковые ракеты.