Бейрут, 6 октября, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Израильская боевая авиация нанесла четыре точечных удара по ряду объектов ливанской шиитской организации «Хезболла» в южном пригороде Бейрута, сообщил 5 октября телеканал Al Hadath.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Речь идёт о предместье под названием Шуэйфат. По информации журналистов, в атакованных зданиях находились офисы «Хезболлы». Они располагались в кварталах Харет-Хорейк и Эль-Амрусия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывала ливанских граждан, находящихся вблизи трёх зданий в южном пригороде Бейрута, срочно эвакуироваться из этого места. Военные еврейского государства предупредили, что нанесут авиаудары по указанному району.

В ночь с 4 на 5 октября израильские военно-воздушные силы также нанесли два удара по южному пригороду Бейрута. Над местом атаки поднялся гигантский столб дыма.

5 октября телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник проинформировал, что новый генсек «Хезболлы» Хашем Сафиеддин якобы погиб вместе с помощниками и полевыми командирами движения во время одного из ударов Израиля. Все они укрывались в бункере в южном пригороде Бейрута.

Предыдущий глава «Хезболлы» Хасан Насралла стал жертвой другой атаки израильских войск, совершённой в конце сентября. Организация подтвердила его гибель.