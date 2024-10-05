Тель-Авив, Израиль, 6 октября, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Приблизительно 30 миномётных снарядов были выпущены со стороны Ливана в направлении Израиля, сообщили 6 октября в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

John Crosby Миномётный обстрел

В своём Telegram-канале вооружённые силы еврейского государства уточнили, что некоторые снаряды попали на израильскую территорию. В ответ ВС Израиля ударили по местам, откуда осуществлялись пуски.

Отмечается, что ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты в Ливане. Израильские военные также обнаружили группу вооруженных людей, которые якобы планировали запустить противотанковые ракеты по Израилю. По ним также был нанесён удар.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября в результате атаки израильских войск погиб генсек ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла. Группировка подтвердила его смерть.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. Израиль утверждает, что эти действия направлены на уничтожение объектов «Хезболлы». Израильская армия также заявила, что задействовала для ударов военно-воздушные силы и артиллерию.

ВВС Израиля наносят удары по ливанским населённым пунктам. 5 октября израильский беспилотник атаковал квартиру в жилом доме в лагере палестинских беженцев в окрестностях города Триполи на севере Ливана.

5 октября телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник проинформировал, что новый генсек «Хезболлы» Хашем Сафиеддин якобы погиб вместе с помощниками и полевыми командирами движения во время одного из ударов Израиля. Они укрывались в бункере в южном пригороде ливанской столицы.