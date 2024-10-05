Бейрут, 5 октября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Новый генеральный секретарь «Хезболлы» Хашем Сафиеддин погиб вместе с помощниками и полевыми командирами движения во время атаки Израиля, сообщил 5 октября источник Al Arabiya.

Khamenei. ir Хашем Сафиеддин

«Лидер «Хезболлы» Хашем Сафиеддин был убит в ходе рейда вместе с помощниками и полевыми командирами», — пишет издание.

Новый генсек ливанского движения погиб после удара Военно-воздушных сил Израиля по бункеру в южном пригороде Бейрута. Как пишет издание, удары были направлены против лидера движения «Хезболла».

Авиация ВВС Израиля с ночи 5 октября нанесла удары по 16 населённым пунктам Ливана. Израильские военные произвели серию бомбардировок южного пригорода Бейрута.

Армия Израиля 27 сентября также нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. В результате удара погиб лидер движения Хасан Насралла. При ударе использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров: истребители сбросили более 80 бомб.

Днём 28 сентября «Хезболла» подтвердила гибель Насраллы. Руководство движения пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны.