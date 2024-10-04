Бейрут, 5 октября, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Авиация Израиля нанесла два удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута, точное место попадания определить сложно из-за темноты и отсутствия освещения. Об этом 4 октября сообщил телеканал Al Jazeera.

ИА Регнум Хезболла, армия Израиля

По данным агентства Reuters, ВВС Израиля нанесли удар вскоре после того, как объявили жителям южной части пригорода Бейрута о необходимости немедленной эвакуации. Как уточнили очевидцы, невозможно определить, куда произошло попадание, из-за отсутствия освещения. На месте авиаудара виден гигантский столб дыма.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ЦАХАЛ призвала эвакуироваться жителей ряда домов в районах Бурдж-аль-Бараджне и Шувайфет в южном пригороде Бейрута. По данным ЦАХАЛ, в домах выявлены объекты якобы размещающегося там шиитского движения «Хезболла».

По данным ливанского министерства здравоохранения от 4 октября, с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке в результате ударов Израиля по территории Ливана погибли 2023 человека, в том числе 127 детей и 261 женщина. Ещё более 9,5 тысячи человек пострадали.