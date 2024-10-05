Бейрут, 5 октября, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Израильские военные призывают жителей одного из районов в южном пригороде Бейрута срочно эвакуироваться из-за планов нанести авиаудары по этому месту, сообщила 5 октября газета Times of Israel.

ТАСС/AP

Предупреждение касается ливанских граждан, находящихся вблизи трёх зданий в указанном районе.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей двух районов южного пригорода Бейрута эвакуироваться. Израильские военные отметили, что в целях безопасности мирные жители должны покинуть указанные здания и не приближаться к ним на расстояние не менее 500 метров, поскольку по этому району планирует ударить авиация.

После этого ЦАХАЛ нанесла два удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута. Над местом атаки поднялся гигантский столб дыма.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. Израиль утверждает, что его действия на ливанской территории направлены на уничтожение объектов местной шиитской организации «Хезболла». Израильская армия также заявила, что задействовала для ударов военно-воздушные силы и артиллерию.