Хабаровск, 5 октября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Пожар в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра, вспыхнувший 3 октября, полностью ликвидировали. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

МЧС РФ/РИА Новости

Чтобы справиться с возгоранием пожарным потребовалось двое суток.

«В 20:19 (13:19 мск) дана ликвидация пожара. На месте в целях обеспечения безопасности продолжают дежурить пожарный расчёт и сотрудники полиции», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар в здании музтеатра в Хабаровске вспыхнул 3 октября. Сначала загорелась кровля, затем в здании взорвались баллоны с газом.

Произошло обрушение части кровли здания над фойе театра. Огнём уничтожена обшивка здания, произошло обрушение внутренних конструкций. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались три человека, пострадали двое мужчин и женщина, её госпитализировали с травмой.

Пожар локализовали на площади 4 тыс. кв. м. Позднее возгорание потушили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Фигуранты дела — директор и начальник смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы. Также в отношении них возбудили дело об организации незаконной миграции. Подозреваемых арестовали.

По версии следствия, утром 3 октября подрядчики начали ремонтные работы на кровле здания. Во время сварочных работ искра попала на утеплитель. Материал загорелся, пламя быстро распространилось по кровле.

Из тех рабочих, которые участвовали в работах, 10 — граждане Узбекистана. Из них только четверо пребывают в России законно.