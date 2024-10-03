Хабаровск, 3 октября, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Часть кровли обрушилась у здания горящего Театра музыкальной комедии в Хабаровске. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что площадь пожара достигла тысячи квадратных метров, спасатели нарастили группировку участников ликвидации возгорания до 50 человек, также привлечено 11 единиц спецтехники, в том числе высотной.

Произошло обрушение части кровли здания над фойе театра. Пострадавших в результате возгорания нет. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались три человека.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Хабаровске загорелось здание Театра музыкальной комедии, расположенное на улице Карла Маркса, которую из-за пожара перекрыли для всех видов автотранспорта на участке от улицы Дикопольцева до улицы Льва Толстого. Причины возгорания устанавливаются.