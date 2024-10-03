В Хабаровске обрушилась часть кровли у горящего Театра музыкальной комедии
Хабаровск, 3 октября, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Часть кровли обрушилась у здания горящего Театра музыкальной комедии в Хабаровске. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Уточняется, что площадь пожара достигла тысячи квадратных метров, спасатели нарастили группировку участников ликвидации возгорания до 50 человек, также привлечено 11 единиц спецтехники, в том числе высотной.
Произошло обрушение части кровли здания над фойе театра. Пострадавших в результате возгорания нет. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались три человека.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в Хабаровске загорелось здание Театра музыкальной комедии, расположенное на улице Карла Маркса, которую из-за пожара перекрыли для всех видов автотранспорта на участке от улицы Дикопольцева до улицы Льва Толстого. Причины возгорания устанавливаются.