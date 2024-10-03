Хабаровск, 3 октября, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в горящем здании Театра музыкальной комедии в Хабаровске, площадь пожара выросла до четырёх тысяч квадратных метров. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что площадь пожара в здании Театра музкомедии выросла в четыре раза и достигла четырёх тысяч квадратных метров. Произошло обрушение части кровли, внутренних конструкций, фасада и наружной стены здания. Во время тушения пожара в театре произошёл взрыв четырёх баллонов с газом. Предварительно, пострадавших в результате пожара нет, в здании на момент возгорания находились три человека, они эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей.

Создан оперативный штаб по ликвидации пожара, который возглавил губернатор региона Дмитрий Демешин, который лично контролирует ситуацию. В борьбе с огнём задействованы более 60 человек и 15 единиц техники, в том числе высотная техника.

Следственное управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО начало проверку по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в горящем здании Театра музкомедии в Хабаровске произошло обрушение части кровли над фойе здания. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала. Причины возгорания устанавливаются.