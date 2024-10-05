Хабаровск, 5 октября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. После пожара в театре Хабаровска директора и начальника участка компании-подрядчика, проводившей ремонт здания, арестовали по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.

Константин Андреев/ТАСС

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора и начальника участка компании-подрядчика», — указано в Telegram-канале ведомства.

Продолжается расследование уголовного дела по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»), а также дел по ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»), ст. 168 УК РФ («Уничтожение имущества путем неосторожного обращения с огнем»).

Как сообщало ИА Регнум, в Хабаровске накануне, 3 октября, в Театре музкомедии вспыхнул крупный пожар. Сначала загорелась кровля, затем в здании взорвались баллоны с газом. По версии следствия, рабочие ремонтировали крышу и при проведении сварочных работ искры попали на утеплитель, который мгновенно загорелся.

Площадь пожара достигла 4 тысяч кв. м. В результате один человек пострадал.