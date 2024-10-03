Пожар в здании Хабаровского театра музкомедии потушили
Хабаровск, 3 октября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Вспыхнувший в ночь на 3 октября пожар в Хабаровском академическом театре музыкальной комедии потушили, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Кадр из видео
«В Хабаровске огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», — сообщили в ведомстве.
Кадры тушения пожара в Хабаровске
Как сообщало ИА Регнум, ночью загорелась крыша и обшивка здания театра музкомедии в Хабаровске. Затем произошло обрушение части кровли. Площадь возгорания составила 4 тыс. квадратных метров.
Как сообщили в МЧС, в здании прогремел взрыв. Выяснилось, что взорвались четыре баллонов с газом. Утром пожар локализовали на площади 4 тыс. квадратных метров.