Хабаровск, 3 октября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Вспыхнувший в ночь на 3 октября пожар в Хабаровском академическом театре музыкальной комедии потушили, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кадр из видео

«В Хабаровске огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920426" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры тушения пожара в Хабаровске

Как сообщало ИА Регнум, ночью загорелась крыша и обшивка здания театра музкомедии в Хабаровске. Затем произошло обрушение части кровли. Площадь возгорания составила 4 тыс. квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, в здании прогремел взрыв. Выяснилось, что взорвались четыре баллонов с газом. Утром пожар локализовали на площади 4 тыс. квадратных метров.