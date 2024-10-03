Хабаровск, 3 октября, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Пожар в Театре музыкальной комедии Хабаровска локализован на четырёх тысячах квадратных метров, госпитализирована пострадавшая женщина. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Театр музкомедии, расположенный на улице Карла Маркса, загорелся около 09:12 по местному времени. Из здания до приезда пожарных самостоятельно эвакуировались три человека, двум мужчинам оказана медпомощь на месте, женщина госпитализирована с травмой.

В 12:22 по местному времени распространение огня остановлено, пожар локализован на четырёх тысячах квадратных метров. В ходе тушения пожара в здании произошёл взрыв четырёх газовых баллонов. Произошло обрушение внутренних конструкций и части кровли здания, а также наружной стены. Работы по ликвидации пожара продолжаются, они осложнены высокой пожарной нагрузкой, а также большим количеством горючих материалов и предметов интерьера.

На месте происшествия работают сотрудники Госпожнадзора МЧС России, эксперты Испытательной пожарной лаборатории. Специалисты устанавливают причину возгорания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что площадь пожара в здании театра в Хабаровске возросла до четырёх тысяч квадратных метров. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, который прибыл на место пожара для личного контроля за ситуацией. В горящем здании театра произошло обрушение части кровли над фойе здания.

Следственное управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО начало проверку по уголовной статье о нарушении требований пожарной безопасности. Также проверку организовала прокуратура Центрального района Хабаровска.