Хабаровск, 4 октября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. После пожара в Хабаровском академическом театре музкомедии возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»), сообщили 4 октября в пресс-службе Следственного комитета России.

Кадр из видео

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»). Фигуранты дела — директор и начальник смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы.

«Также в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, утром 3 октября подрядчики начали ремонтные работы на кровле здания. Один из рабочих, проводя сварочные работы, допустил попадание искр на утеплитель. Материал загорелся, пламя быстро распространилось по кровле.

Из тех рабочих, которые участвовали в работах, 10 — граждане Узбекистана. Из них только четверо пребывают в России законно. В офисе подрядной организации прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли документы.

СК РФ попросил суд заключить подозреваемых под стражу. Также ведомство ходатайствует об административном аресте нелегальных мигрантов.

Как сообщало ИА Регнум, в Хабаровске накануне, 3 октября, в Театре музкомедии вспыхнул крупный пожар. Сначала загорелась кровля, затем в здании взорвались баллоны с газом.

Обрушилась часть кровли, внутренних конструкций, в том числе сцены, обвалилась наружная стена. В результате один человек пострадал. Площадь пожара достигла четырёх тысяч квадратных метров. Пожар потушили. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств пожара в театре.