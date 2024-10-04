Вашингтон, 4 октября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Теракт в отношении «Северных потоков» следует расследовать с особой тщательностью. Об этом 4 октября заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

EDUARDO MUNOZ/EPA/ТАСС Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

«Любые наши попытки согласовать сигналы от Совета [Безопасности ООН] с призывом к Берлину поторопиться и проявить большую транспарентность неизменно блокировались Соединенными Штатами и их союзниками под предлогом того, что нельзя, дескать, оказывать давление на немецкие страны», — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Россия крайне удивлена и разочарована подобным подходом, добавил дипломат. Расследования по теракту на газопроводах проходят абсолютно нетранспарентно для страны. Запросы РФ по оказанию правовой помощи, направленные Германии, Дании и Швеции, были проигнорированы.

Постпред подчеркнул, что без господдержки осуществить теракт в отношении «Северных потоков» было бы невозможно.

По мнению Небензи, наказать виновных в подрыве «Северных потоков» необходимо, так как попустительство в данном вопросе может грозить повторением диверсий в отношении объектов международной подводной инфраструктуры. Если они окажутся под угрозой, огромный ущерб может быть нанесён всей мировой экономике, подчеркнул дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что РФ в связи с расследованием терактов на «Севпотоках» официально предъявила досудебные претензии Германии, Швеции, Дании и Швейцарии.

В сентябре 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин, инициировавший расследование, будет предпринимать меры, необходимые для того, чтобы ответственные за теракт понесли наказание. Захарова отмечала, что никаких конкретных результатов расследования теракта на «Северных потоках» западные страны, в частности Германия, до сих пор не предъявили.

В том же месяце издание Spiegel написало, что подрывы газопроводов якобы организовали водолазы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы Романом Червинским.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал версию о причастности к подрыву «Северных потоков» группы украинских водолазов маловероятной. Её используют с целью отвлечь внимание от истинных причин диверсии, добавил дипломат.

26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Российская сторона квалифицировала это событие как теракт.