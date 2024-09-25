Берлин, 25 сентября, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» организовали водолазы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы. Об этом написало немецкое здание Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Группа украинских аквалангистов, не связанных с силовыми структурами, была задействована в диверсионной операции по подрыву «Северных потоков». По информации СМИ, руководителем и организатором этой операции был бывший сотрудник секретной службы Украины Роман Червинский.

На арендованной яхте «Андромеда» были командир отряда, капитан судна и его помощник. Имена последних двух пока не разглашаются.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе расследования теракта на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» выдано несколько ордеров на арест. Об этом 25 сентября в ходе брифинга сказал официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.

Он уточнил, что расследование находится в ведении генеральной прокуратуры ФРГ.

26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Российская сторона квалифицировала это событие как теракт. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что диверсию невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. По его словам, подрыв был организован американскими спецслужбами.

В августе несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, заявили о «завершении расследования» подрывов. Сообщалось, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского дайвера, находившегося на тот момент в Польше, ещё в июле. Берлин потребовал выдачи подозреваемого, но Варшава ответила отказом. Операция по подрыву «Северных потоков» обошлась почти в 330 тысяч долларов. План диверсии был одобрен бывшим главкомом Вооружённых сил Украины Валерием Залужным.