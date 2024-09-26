Берлин, 26 сентября, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Версия о причастности к подрыву «Северных потоков» группы украинских водолазов маловероятна. Её используют с целью отвлечь внимание от истинных причин диверсии, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Согласно распространяемой версии, некая бригада ныряльщиков на какой-то шхуне заложила колоссальное количество взрывчатки на значительной глубине и полностью взорвала газопровод», — сказал дипломат РБК.

Нечаев добавил, что ему трудно поверить в это, так как данная трактовка может только развлечь, а не убедить в правдивости.

По его словам, уже все согласны с тем, что произошёл беспрецедентный теракт против критической международной энергетической инфраструктуры.

Россия до сих пор не получила от немецкого правительства никакой информации о ходе расследования, которое длится более двух лет. Москва добивается от Берлина предъявления хотя бы промежуточных результатов расследования, подчеркнул посол.

Как сообщало ИА Регнум, операция по подрыву «Северных потоков» обошлась почти в 330 тыс. долларов, группа диверсантов в основном состояла их гражданских лиц, написал немецкий журнал Der Spiegel. Авторы статьи указывали, что план совершения диверсии был одобрен бывшим главкомом Вооружённых сил Украины Валерием Залужным. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский якобы не был проинформирован. По данным издания, группой диверсантов руководил бывший офицер Сил спецопераций ВСУ Роман Червинский. Финансировалась операция за счёт частных средств, отметил журнал.

В сентябре 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкая сторона будет добиваться прозрачности в деле подрыва «Северных потоков». Ответственные за взрыв будут наказаны, заверил он.

Взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что диверсию невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. Подрыв организован американскими спецслужбами, утверждал глава государства.