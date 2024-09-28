Москва, 28 сентября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. В связи с расследованием терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» Россия предъявила досудебные претензии четырём странам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года», — заявила она в беседе с «РИА Новости».

По её словам, на очереди есть и другие страны, которые могут иметь отношение к произошедшему.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Российская сторона квалифицировала случившееся как теракт. Президент России Владимир Путин заявлял, что диверсия была невозможна без поддержки на государственном уровне. По его словам, подрыв был организован американскими спецслужбами.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, что в ходе расследования теракта на «Северных потоках» было выдано несколько ордеров на арест.

Швейцария даже не предприняла попыток разобраться в произошедшем с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», а Дания и Швеция, в чьих исключительных экономических зонах произошли взрывы, быстро свернули свои расследования и не публиковали никаких результатов, отметила Захарова.