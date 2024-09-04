Владивосток, 4 сентября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Никаких конкретных результатов расследования теракта на «Северных потоках» западные страны, в частности Германия, до сих пор не предъявили, сообщила 4 сентября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.

Trond Larsen/Expressen/Tt

Российский дипломат отметила, что германское руководство пытается показать, что расследование подрыва газопроводов якобы развиваются в правильном направлении.

«Они всё время подчёркивают, что, с их точки зрения, всё идёт по плану. Однако никаких конкретных результатов до сих пор не предъявлено», — заявила Захарова.

Москва пыталась добиться от Берлина, чтобы российские компетентные органы подключили к расследованию. Это сделало бы процесс более объективным и прозрачным. Россия ведёт собственное расследование, и для неё важна та информация, которую получают немецкие эксперты.

Ни на один из сделанных Москвой запросов о правовой помощи по теракту на «Северных потоках» Берлин не дал содержательной реакции, заявила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошёл 26 сентября 2022 года. Взрывы полностью разрушил обе нитки «Северного потока» и одну из двух нитей «Северного потока — 2».

Расследования диверсии провели Дания, Швеция и Германия. Россию к этому процессу подключить отказались. В итоге правоохранительные органы Швеции и Дании прекратили расследования.

В октябре 2023 года американский журналист Сеймур Херш, проводивший независимое расследование подрыва «Северного потока» и «Северного потока — 2», заявил, что приказ о минировании газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.

В России подрыв газопроводов квалифицировали как теракт. Президент Владимир Путин заявил, что Запад не расследует это преступление. Он подчеркнул, что такую диверсию невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. Российский лидер также заявил, что подрыв осуществили американские спецслужбы.