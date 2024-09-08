Берлин, 8 сентября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Власти Германии сделают всё, чтобы ничего в деле подрыва «Северных потоков» не было утаено, а ответственные были наказаны. Об этом, как передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

По информации газеты, канцлер Германии уклонился от ответа на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему главе киевского режима Владимиру Зеленскому после того, как стало известно, что Украина была причастна к подрыву трубопровода «Северный поток».

«Мне совершенно ясно, что этот вопрос нуждается в выяснении. И я рад, что наши генпрокурор и правоохранительные органы настолько далеко продвинулись, как везде об этом сообщается», — цитирует слова Шольца Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Канцлер добавил, что он выступает за то, чтобы ничего не скрывалось и те, кто это сделал, были наказаны.

Ранее 8 сентября член немецкого бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Джессика Татти направила правительству Германии вопрос, соответствуют ли действительности сообщения СМИ о том, что немецкие власти знали о готовящейся диверсии на «Северных потоках».

Взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

The New York Times (NYT) сообщала, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. Версию о причастности частной проукраинской группировки президент России Владимир Путин назвал «полной чушью». По его словам, очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне». Российский лидер также заявлял, что Запад не расследует это преступление. Он также заявил, что подрыв осуществили американские спецслужбы.

В августе несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, сообщили о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Сообщалось, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест одного из украинских дайверов, находившегося на тот момент в Польше, ещё в июле. Берлин потребовал выдачи подозреваемого, но Варшава ответила отказом.

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский назвал эту версию попыткой сместить фокус с настоящих виновников теракта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 сентября заявила, что никаких конкретных результатов расследования теракта на «Северных потоках» западные страны, в частности Германия, до сих пор не предъявили.