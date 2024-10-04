Москва, 4 октября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Угледара в Донецкой Народной Республике высшее руководство и глава Минобороны Андрей Белоусов. Об этом 4 октября рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Естественно, были доклады высшего военного руководства, министра обороны [об освобождении Угледара]», — сказал он в ходе брифинга.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, как и от кого глава государства узнал об освобождении города и проводил ли он встречу с Белоусовым и главой Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым.

Песков также добавил, что президент РФ проводит регулярные встречи с военным руководством страны.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ 3 октября официально сообщило об освобождении Угледара Вооружёнными силами РФ. Позднее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти ДНР учредят госнаграду за освобождение города.

Позднее в этот же день Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал первые панорамные кадры Угледара, освобождённого российскими военными от киевских боевиков. Отмечалось, что видеозапись сделали военные 37-й мотострелковой бригады 36-й армии группировки российских войск «Восток».

Вечером 3 октября Пушилин рассказал, что военные армии России оказывают помощь 115 мирным жителям, оставшимся в городе. Он добавил, что в дальнейшем Угледар перейдёт под управление профильных ведомств республики.