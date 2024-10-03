Угледар, ДНР, 3 октября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Российские войска освободили Угледар в ДНР, сообщило Минобороны. Слухи о получении ВС России контроля над городом появились несколько дней назад.

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«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

2 октября западные и украинские СМИ, в частности британское издание The Independent, писали, что украинские формирования отступили из Угледара. Причиной называлась попытка сохранить «личный состав и технику». Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 октября в ходе встречи с новым генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве называл уход ВСУ из Угледара «правильным шагом для сохранения жизни бойцов, потому что они «важнее любой застройки».

Однако сами украинские военные в соцсетях рассказывали, что приказа на отступление так и не получили, в итоге разрозненные части хаотично бежали, неся огромные потери.

Из 50 новобранцев, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четверо, но и они дезертировали при первой ротации, заявлял служащий в ВСУ журналист Владимир.

Он назвал потерю города «локальным обвалом фронта» и указал, что подобная ситуация с пополнением ВСУ наблюдается по всей линии столкновения.

«Дальше будет только хуже. До марта 2024 г. ещё можно было исправить ситуацию, но на сегодняшний день развал армии достиг таких масштабов, что никакие меры уже не помогут — на фронте просто нет людей. Нет и не будет. Поскольку умирать за прогнивший коррумпированный режим «бусификованные» солдаты не собираются, а средства принуждения — то есть военную юстицию — 95 квартал ликвидировал ещё в 2019 году», — процитировало его издание Страна. ua.

Как сообщало ИА Регнум, украинское издание написало, что освобождение Угледара армией России позволит ей отодвинуть фронт от логистических маршрутов на юге Донбасса. Отмечалось, что в 18 км к востоку от Угледара проходит железнодорожная магистраль, которая связывает Донецк с Мариуполем, Крымом и Запорожской и Херсонской областями.

Британский телеканал «Би-би-си» назвал «почти самоубийственными» попытки украинских боевиков покинуть город Угледар.

Командование украинских формирований 2 октября признало отступление ВСУ из Угледара.