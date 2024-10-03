Угледар, ДНР, 3 октября, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Российские военные в освобождённом Угледаре Донецкой Народной Республики (ДНР) оказывают помощь 115 мирным жителям, которые остались в городе. Об этом в четверг, 3 октября, заявил глава региона Денис Пушилин.

Официальный сайт Главы ДНР

«Что касается гражданского населения, там находятся порядка 115 лиц. Им оказывается со стороны военных вся необходимая помощь. В последующем данный функционал перейдёт уже к профильным ведомствам ДНР», — сообщил он.

Кроме того, глава региона отметил, что город с многокилометровыми подземными переходами и укрытиями, которые украинские боевики готовили на протяжении 10 лет, имеет стратегическое значение с точки зрения киевского режима. Именно поэтому Вооружённые силы Украины (ВСУ) старались удержать Угледар. Теперь фортификационные сооружения перешли под контроль российских военных, резюмировал Пушилин.

«Планируется учреждение государственной награды ДНР «Об освобождении города Угледара». Такие команды с моей стороны уже розданы», — заявил глава ДНР в Telegram-канале.

Он также сообщил, что власти приступят к восстановлению города после его разминирования, оценки и составления планов и предложений по восстановлению населённого пункта.

Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны РФ официально сообщило об установлении контроля над Угледаром ранее в этот же день, 3 октября. Город был взят силами подразделений Восточной группировки войск.

Днём ранее украинское издание «Страна. ua» писало, что освобождение города позволит ВС России отодвинуть линию боевого соприкосновения от логистических маршрутов на юге Донбасса. Угледар оставался одним из сильнейших укрепрайонов, а его потеря означает необходимость создания новой линии обороны ВСУ, которая, вероятно, будет пролегать в районе села Богоявленка северо-западнее Угледара, уточнялось в материале.

По данным агентства Bloomberg, освобождение Угледара российскими военными приведёт не только к улучшению логистических позиций, но может привести к усилению давления на главу киевского режима Владимира Зеленского, который на прошлой неделе во время своего визита в США пытался убедить западных союзников принять его «план победы».