Угледар, ДНР, 4 октября, 2024, 05:26 — ИА Регнум. В Сети появились первые панорамные кадры Угледара, освобождённого Вооружёнными силами России от украинских боевиков. Соответствующие кадры 3 октября опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

ИА Регнум

Уточняется, что съёмку вели бойцы 37-й мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск «Восток». Об освобождении Угледара Министерство обороны России официально сообщило 3 октября.

После освобождения города глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в населённом пункте находятся порядка 115 мирных жителей, которым российские военные оказывают необходимую помощь. В ближайшее время будет проведено разминирование территории Угледара и близлежащих районов, после чего власти приступят к оценке и составлению планов и предложений по восстановлению города.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября Пушилин сообщил, что Вооружённые силы России вошли на территорию Угледара. Позднее стало известно, что российские подразделения взяли под огневой контроль единственную оставшуюся дорогу из населённого пункта. 1 октября глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские бойцы освободили южную, западную и восточную части Угледара.

Командование ВСУ подтвердило отступление из города 2 октября. Группировкой войск «Хортица» было получено разрешение на оставление позиций в населённом пункте в связи с угрозой окружения. Как сообщило украинское издание «Страна. ua», освобождение Угледара Вооружёнными силами России позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от логистических маршрутов на юге Донбасса. Отмечалось, что город оставался одним из сильнейших укрепрайонов, а его потеря означает необходимость создания новой линии обороны ВСУ.