Угледар, ДНР, 4 октября, 2024, 00:50 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) учредят госнаграду республики за освобождение Угледара. Об этом 3 октября сообщил глава региона Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Планируется учреждение государственной награды Донецкой Народной Республики «Об освобождении города Угледара». Такие команды с моей стороны уже отданы», — сообщил он в ходе видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время будет проведено разминирование территории населённого пункта и близлежащих районов, после чего власти приступят к оценке и составлению планов и предложений по восстановлению города.

Как передавало ИА Регнум, также Денис Пушилин сообщил, что в освобождённом Угледаре находятся порядка 115 мирных жителей, которым военные оказывают необходимую помощь. Позднее обеспечением гражданского населения займутся профильные ведомства ДНР, добавил глава региона.

3 октября Министерство обороны России официально сообщило об освобождении Угледара силами подразделений группировки войск «Восток» Вооружённых сил РФ.

Командование ВСУ подтвердило отступление из города днём ранее, 2 октября, — группировкой войск «Хортица» было получено разрешение на оставление позиций в населённом пункте в связи с угрозой окружения. Как сообщило украинское издание «Страна. ua», освобождение Угледара Вооружёнными силами России позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от логистических маршрутов на юге Донбасса. Отмечалось, что город оставался одним из сильнейших укрепрайонов, а его потеря означает необходимость создания новой линии обороны ВСУ.