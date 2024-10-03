Мелитополь, 3 октября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы создании Украиной новой баллистической ракеты являются прикрытием для поставок западного оружия украинским боевикам. Такое мнение 3 октября высказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Defense Ministry/Global Look Press

«Это заявление не более чем прикрытие поставок западного оружия, западных ракет, которые режим Зеленского выдаст за украинские, чтобы попытаться нанести удары вглубь России», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Рогов отметил, что за десятки лет украинские военные конструкторы не смогли придумать ничего нового и в лучшем случае занимались переделкой ракетных комплексов времён СССР, что являлось пределом их возможностей.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима 1 октября заявил об успешных лётных испытаниях новой украинской баллистической ракеты. В конце августа Зеленский также говорил об успешном испытании первой якобы украинской баллистической ракеты.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер 30 сентября выступил с утверждением, что Киев может бить вглубь России оружием якобы собственного производства. Он отметил, что для этого украинской стороне не нужны разрешения от западных партнёров.

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 2 октября заявил, что за якобы созданием Украиной новой баллистической ракеты на самом деле стоит НАТО, которое желает легализовать удары по России и формально остаться при этом в стороне. Он подчеркнул, что Украина не в состоянии заниматься разработками каких-либо новых ракет.

Президент России Владимир Путин 25 сентября предложил обновить ядерную доктрину государства. В ней агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Также ядерный ответ может повлечь за собой нападение на Россию с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы для суверенитета страны.