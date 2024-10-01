Киев, 2 октября, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины завершили испытания новой украинской баллистической ракеты. Глава киевского режима Владимир Зеленский 1 октября выступил с утверждением, что лётные испытания якобы оказались успешными.

ИА Регнум Зеленский, баллистическая ракета

«Прошли успешные лётные испытания нашей новой баллистической ракеты», — заявил Зеленский в ходе выступления на форуме оборонных индустрий в Киеве.

Глава киевского режима признал, что несколько лет назад украинская оборонная промышленность имела беспомощный вид, но теперь, по его мнению, она якобы способна составить конкуренцию странам Европы.

В конце августа Зеленский заявлял об успешном испытании первой украинской баллистической ракеты. Никаких подробностей он тогда также не раскрыл.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября представитель госдепартамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Миллер в ходе брифинга заявил, что Украина может наносить удары вглубь российской территории оружием собственного производства без каких-либо разрешений со стороны западных союзников.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину страны. В ней агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. При этом нападение на Россию с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны также может повлечь за собой ядерный ответ.