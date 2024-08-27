Киев, 27 августа, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету, заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский 27 августа на пресс-конференции в Киеве.

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

«Думал, что рано об этом говорить, но скажу, что было испытание, положительное, первой баллистической украинской ракеты», — приводит слова Зеленского «Интерфакс — Украина».

Он добавил, что пока не может раскрыть детали испытаний, но отметил, что в подготовке к ним участвовали как государственные, так и частные институты.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, повторил, что не готов менять украинские территории на мир с Россией. Об этом он заявлял и 25 августа, подчёркивая, что такой вариант прекращения конфликта не устраивает Киев.

21 июля Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Он не исключил, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года, и допустил, что Киев при этом потеряет ещё часть территорий.

14 июня Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры с Киевом о завершении конфликта. Это полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.