Москва, 2 октября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. За созданием новой баллистической ракеты якобы украинского производства в действительности стоит НАТО, желающее легализовать удары по России и формально остаться при этом в стороне. Об этом 2 октября заявил депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

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По словам депутата, ранее сообщившему об успешных испытаниях «украинской ракеты» главе киевского режима Владимиру Зеленскому вместо того, чтобы сидеть в подземных бункерах и прикрываться мирным населением, стоит «привинтить к ракете седло и навсегда улететь на Запад», чтобы оставить Украину и её народ в покое, избавив их от «всех бед и печальной участи». Шеремет подчеркнул, что на данный момент Украина не в состоянии вести разработки каких-либо новых ракет.

«За созданием так называемых новых украинских ракет, без сомнения, стоят западные специалисты из структур НАТО, которые таким образом хотят легализовать удары по России, при этом формально оставшись в стороне», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Зеленский заявил об успешных лётных испытаниях новой украинской баллистической ракеты. В конце августа он также без каких-либо подробностей сообщал об успешном испытании первой украинской баллистической ракеты.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер 30 сентября заявил, что Украина может наносить удары вглубь России оружием якобы собственного производства. По его утверждению, для этого киевскому режиму не нужно каких-либо разрешений от союзников с Запада.

Президент России Владимир Путин 25 сентября предложил обновить ядерную доктрину страны. В обновлённой редакции документа агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Ядерный ответ также может повлечь за собой нападение на Россию с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны.

Глава государства 12 сентября назвал подменой понятий идущее на Западе обсуждение о «разрешении» Киеву бить высокоточным оружием НАТО для ударов вглубь РФ, так как у Украины нет необходимых специалистов и разведданных со спутников альянса. Путин уточнил, что в этом случае речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте против России.