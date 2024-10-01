Вашингтон, 1 октября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Украина может наносить удары оружием собственного производства вглубь России, и для этого не требуется никаких дополнительных разрешений со стороны западных стран, заявил представитель госдепартамента США Мэтью Миллер 1 октября на брифинге.

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«Она является суверенной страной и может использовать для ударов оружие, которое производит самостоятельно», — сказал он.

По информации Миллера, в распоряжении ВСУ находится большое количество вооружений для обороны, а США продолжат поставлять на Украину дополнительную военную помощь. По его словам, Вашингтон и без того уже оказал Киеву поддержку на миллиарды долларов.

Представитель Госдепа также отметил, что есть мнение, будто разрешение США наносить ВСУ удары американским оружием вглубь территории России «магическим» образом изменит ход боевых действий на Украине. Ведомство не согласно с такой точкой зрения.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 11 сентября, комментируя призывы разрешить ВСУ наносить удары западным оружием вглубь территории России, назвал это подменой понятий. На самом деле речь идёт о том, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте с РФ, так как для указания целей дальнобойными ракетам необходимы специалисты альянса.

25 сентября Путин предложил дополнить ядерную доктрину России. Предлагается предусмотреть в документе меры в случае агрессии против России со стороны неядерного государства, если в нападении или в его поддержке также участвует ядерное государство. Кроме того, поправки предусматривают возможность ядерного ответа на нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 сентября заявил, что трезвые головы на Западе услышали сигналы российского лидера, посылаемые им последние два года. Но ещё есть те, кто продолжает оголтелую политику и наращивает вовлеченность западных держав в конфликт на Украине. Россия вынуждена в ответ на это принимать решения и претворять их в жизнь.

Британская газета Financial Times 26 сентября заявила, что решение Москвы пересмотреть ядерную доктрину стало чётким сигналом Западу. Это в том числе касается США и Великобритании, которые раздумывают над тем, чтобы разрешить Украине наносить удары вглубь России ракетами западного производства.

По информации газеты The New York Times, опубликованной 27 сентября, американская разведка заявила, что в случае получения Киевом от Вашингтона разрешения на удары вглубь России Москва может дать жёсткий ответ. Спецслужбы считают, что такой шаг не изменит ход боевых действий на Украине, но неизбежно приведёт к ухудшению ситуации.