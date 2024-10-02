Бейрут, 2 октября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Три израильских танка Merkava были поражены на границе с Ливаном. Об этом 2 октября в Telegram-канале заявило ливанское шиитское движение «Хезболла».

Global Look Press/Ahmed Zakot/Keystone Press Agency

Уточняется, что удар был нанесён управляемыми ракетами в момент движения военной техники к городу Марун Аль-Рас. Снаряды уничтожили все цели. Находившиеся в танках военные погибли.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Тель-Авив объявил о начале сухопутной операции на юге Ливана. По утверждению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), это будут локализованные рейды, призванные уничтожить инфраструктуру ливанского шиитского движения «Хезболла».

Вечером 1 октября военные Ирана произвели массированный ракетный обстрел Израиля. По данным The Jerusalem Post, в ходе него по израильской территории было выпущено около 400 ракет.

27 сентября ЦАХАЛ нанесла массированный удар по главному военному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Израильские ВВС сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

На следующий день «Хезболла» сообщила о гибели своего генерального секретаря Хасана Насраллы, руководившего организацией почти 30 лет. Движение пообещало отомстить Израилю за гибель лидера.

По словам духовного лидера Ирана Али Хаменеи, Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители ХАМАСа пообещали составить единый фронт с «Хезболлой». Генштаб ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что боевые действия будут продолжены до уничтожения «Хезболлы».