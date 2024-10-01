Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ирана в ходе атаки 1 октября по территории Израиля запустили около 400 ракет, сообщила газета The Jerusalem Post.

EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Иран нанес авиаудары по Израилю

«Произошло прямое попадание в здание на севере Тель-Авива, на улице Джорджа Вайса», — говорится в сообщении.

По данным издания, ракеты также падали в городах Димона, Ход-ха-Шарон, Беэр-Шева и ряде других населённых пунктах.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили воздушную тревогу в связи с атакой Ирана. Жители получили на сотовые телефоны сообщения с инструкциями найти наиболее безопасное место.

1 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху предупредил сограждан, что им предстоит выдержать «дни испытаний». Он призвал граждан выполнять требования тылового командования государства ради спасения жизней.