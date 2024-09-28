Рамалла , 28 сентября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Представители палестинского движения ХАМАС заявили, что после убийства Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы составят единый фронт с ливанским движением и вместе встанут на защиту мечети «Аль-Акса».

Иван Шилов ИА Регнум

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС, отмечается, что Насралла погиб как мученик.

«Мы, члены движения ХАМАС, перед лицом этого сионистского преступления и резни должны возобновить нашу абсолютную солидарность и встать вместе с братьями из «Хезболлы» и исламского сопротивления в Ливане», — отметили представители движения.

Как передавало ИА Регнум, представители ХАМАС также назвали убийство Насраллы трусливым терактом, ответственность за который лежит на Израиле и США, и отметили, что это преступление угрожает безопасности в регионе.

27 сентября пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари заявил о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара, по-видимому, был Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Минздрав Ливана проинформировал, что также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей. 28 сентября регулятор ЕС призвал авиакомпании не летать через Ливан и Израиль, а иранские авиалинии приостановили рейсы в Бейрут.

Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан, отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, недопустимы, подчеркнула дипломат. Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил глава МИД Сергей Лавров.

Израильская атака нанесла серьёзный удар по боеспособности «Хезболлы» и существенно приблизила начало наземной фазы операции в израильско-ливанском приграничье, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.