Москва, 2 октября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» начали давать друг на друга изобличающие показания. Об этом стало известно в среду, 2 октября, из судебных материалов.

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В материалах, которые процитировало «РИА Новости», отмечается, что у следователей имеются достаточные основания полагать, что при нахождении на свободе каждый из обвиняемых, с учётом тяжести обвинения, может координировать свои действия с соучастниками преступления, а также угрожать свидетелям и остальным соучастникам преступления, давшим против них изобличающие показания.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы открыли огонь по посетителям «Крокус Сити Холла», а затем устроили пожар в концертном зале. В результате террористической атаки погибли 144 человека и ещё 551 человек пострадал.

Правоохранители 23 марта в Брянской области задержали четырёх подозреваемых в непосредственном совершении теракта, двигавшихся на автомобиле в сторону границы с Украиной. Позднее, 3 апреля, в Москве подчеркнули, что в организации теракта в «Крокусе» имеется украинский след.

СК России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»), а также уголовное дело по ст. 293 («Халатность») в отношении ответственного за пожарную безопасность в концертном зале. По этому уголовному дело было арестовано 12 человек.

Басманный суд Москвы в конце августа продлил на три месяца арест четверым фигурантам, проходящим по делу о теракте в «Крокусе». А 1 октября суд продлил предварительное следствие по уголовному делу о теракте в «Крокусе» до 22 декабря.