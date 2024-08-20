Москва, 20 августа, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы в ходе заседания 20 августа продлил на три месяца арест ещё четверым фигурантам, проходящим по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости/Виталий Белоусов

Обращение о продлении меры пресечения подал Следственный комитет России. Суд оставил под стражей до 22 ноября Аминчона Исломова, Диловара Исломова, Исроила Исломова, Алишера Касимова (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов).

Ранее, 19 и 16 августа, суд продлил арест восьми фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

Как сообщало ИА Регнум, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершён 22 марта. Четверо боевиков зашли в здание и открыли огонь из автоматов. Погибли 145 человек. После этого террористы попытались сбежать на Украину, но были задержаны на границе.

16 августа стало известно, что предполагаемым исполнителям ужесточили обвинение, добавив пункты об обучении терроризму и участии в террористической организации.

Один из фигурантов — Якубджони Юсуфзода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) — пытался перед задержанием уничтожить доказательства по указанному расследованию. За несколько дней до нападения на «Крокус Сити Холл» обвиняемый, используя свою банковскую карту, перечислил соучастнику деньги для обеспечения проживания других фигурантов дела.