Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении Вооружённым силам Украины (ВСУ) использовать высокоточное оружие для ударов вглубь РФ.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин

«Происходит попытка подмены понятий. Речь не идёт о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит — с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами», — сказал президент, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент подчеркнул, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

Владимир Путин объяснил, что украинская армия не в состоянии наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства, это можно сделать только с использованием разведданных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает. Более того, добавил глава государства, полётные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО.

Как передавало ИА Регнум, тему применения американского оружия для ударов вглубь России обсуждали на встрече в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский, однако никаких решений принято не было. Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме. Днём ранее он не исключил, что Киеву разрешат наносить удары по России американскими ракетами ATACMS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 11 сентября, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

Вместе с тем французская газета Le Monde, ссылаясь на неназванные источники, написала, что Запад не торопится принимать решение об ударах дальнобойным оружием вглубь территории России из-за ошибок, которые допускает украинская армия. Одной из ошибок названо вторжение в Курскую область. Западные партнёры, отмечает издание, не ожидали подобных действий и теперь требуют, чтобы Киев уточнил свою стратегию в конфликте.