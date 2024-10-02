Вашингтон, 2 октября, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Бывший директор ЦРУ и экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео призвал киевский режим добиваться от действующего президента США Джо Байдена разрешения наносить удары западным оружием вглубь России. Он заявил об этом вечером 1 октября в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), думая, что общается с экс-президентом Украины Петром Порошенко (внесён Росфинмониторингома в список террористов и экстремистов).

ИА Регнум

По его мнению, возможность нанесения ударов западными вооружениями вглубь российской территории может оказаться для Киева средством давления на Москву для разрешения конфликта на Украине.

«Если Европа и США позволят украинцам использовать системы большой дальности, можно прийти к соглашению. В противном случае россияне будут чувствовать себя в безопасности в западной части России, в Москве и Санкт-Петербурге, этот конфликт будет продолжаться годами», — сказал Помпео.

При этом экс-глава ЦРУ отметил, что не рассчитывает на урегулирование конфликта в скором времени и что ситуация будет находиться на этой стадии «ещё какое-то время».

Помпео также признал, что ему чужд оптимизм некоторых американцев, ожидающих быстрого разрешения кризиса на Украине, уточнив, что «капризы» команды главы киевского режима Владимира Зеленского играют на руку выступающим против поддержки Украины Вашингтоном.

Он пояснил, что коррумпированность украинских властей вызывает в США вопрос о том, зачем тратить на Киев деньги американских налогоплательщиков.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября агентство Associated Press написало, что Байден после президентских выборов в стране может разрешить киевскому режиму использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. По словам автора статьи, глава Белого дома слишком осторожен, чтобы дать такое разрешение до выборов.

Позднее в этот же день АР и газета The Washington Post удалили из своих материалов на эту тему слова о том, что Байден может разрешить Киеву бить по России американским оружием.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер 1 октября заявил, что киевскому режиму не нужно разрешение для ударов вглубь России собственным оружием. По его словам, у украинских боевиков есть большое количество средств для самообороны.

Президент России Владимир Путин 25 сентября предложил обновить ядерную доктрину страны. В новой редакции документа агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Также ядерный ответ может повлечь нападение на Россию с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 29 сентября заявил, что трезвые головы на Западе услышали сигналы Путина, посылаемые уже два года. В то же время на Западе сохраняют намерение продолжать пытаться обеспечить «победу» Украине, добавил он.