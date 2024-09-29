Москва, 29 сентября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Трезвые головы на Западе услышали сигналы президента России Владимира Путина, которые он посылал последние два года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

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«Трезвые головы услышали, оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику», — сказал Песков, слова которого приводятся в Telegram-канале Зарубина.

Также представитель Кремля отметил, что степень вовлечённости стран Запада в украинский конфликт продолжает расти. Кроме того, они выражают намерение и дальше пытаться обеспечить победу Украине. Россия на фоне этих действий должна принимать решения и находиться в готовности их имплементировать, подчеркнул Песков.

По его словам, в Киеве совершенно утопически рассуждают о «принуждении Москвы к миру». Подобные ошибочные рассуждения, добавил пресс-секретарь Путина, могут вызвать негативные последствия для самого же киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны также может повлечь за собой ядерный ответ.

Изменение ядерной доктрины России — это «событие, которого ждали», заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Теперь есть повод призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», добавил он.

Британская газета Financial Times написала, что пересмотр ядерной доктрины России стал чётким сигналом Западу от президента РФ. В публикации отмечается, что этот сигнал адресован западным союзникам Украины, в том числе США и Великобритании, которые обсуждают разрешение Киеву наносить удары вглубь России ракетами западного производства.