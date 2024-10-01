Вашингтон, 1 октября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден после президентских выборов в стране может разрешить Украине использовать поставленное Западом дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. Об этом 1 октября сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Global Look Press/Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos

По мнению авторов статьи, в случае избрания вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис, скорее всего, продолжит политику Байдена в отношении киевского режима. При этом главным мотивом такой политики в публикации назван страх перед эскалацией ситуации, потому что у проводящих её лидеров США отсутствует хорошо продуманная стратегия «победы» Украины над Россией.

В то же время это не мешает Вашингтону обозначить намерение продолжать долгосрочную помощь Киеву, и доказательством этого будет разрешение украинским боевикам использовать западное оружие большой дальности для ударов вглубь российской территории, отмечается в материале.

«Байден слишком осторожен, чтобы дать это разрешение до выборов. <…> Но как только выборы закончатся, он может дать такое разрешение», — рассказал изданию один из источников в комитете Конгресса США по внешней политике.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 октября пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что Киеву не нужно разрешение для ударов вглубь России собственным оружием. По его словам, у украинских формирований имеется множество средств для самообороны.

Позднее в этот же день новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что каждая из стран — участниц альянса самостоятельно будет принимать решение о том, разрешать ли Украине нанесение ударов вглубь России. Он также признал, что блок на данный момент не видит непосредственной угрозы применения ядерного оружия со стороны России.

Президент России Владимир Путин 25 сентября предложил обновить ядерную доктрину страны. В ней агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. При этом нападение на Россию с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны тоже может повлечь за собой ядерный ответ.

Газета The New York Times 27 сентября написала, что американская разведка заявила, что, в случае получения Киевом от Вашингтона разрешения на удары дальнобойным оружием по России, Москва может ответить жёстко. Это неминуемо приведёт к серьёзному ухудшению ситуации и при этом не окажет значительного влияния на ход конфликта на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 29 сентября заявил, что трезвые головы на Западе услышали сигналы Путина, которые он посылал последние два года. Он уточнил, что при этом Запад продолжает сохранять намерение и дальше пытаться обеспечить «победу» Украине.