Вашингтон, 1 октября, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Американская газета The Washington Post (WP) удалила из своей статьи слова о том, что действующий президент США Джо Байден после американских президентских выборов может разрешить Киеву бить западным оружием вглубь территории России. Об этом 1 октября сообщил телеканал RT.

Global Look Press/Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Уточняется, что в обновлённой версии статьи на сайте издания эта часть убрана. Также эти слова убрало из своей публикации на ту же тему агентство Associated Press (АР).

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 октября АР со ссылкой на источники в комитете Конгресса США написало, что Байден после президентских выборов в стране может дать Киеву разрешение бить западным оружием вглубь РФ. Отмечалось, что действующий глава Белого дома слишком осторожен, чтобы принять такое решение до выборов.

Авторы материала назвали главным мотивом политики действующей администрации США в отношении Украины страх перед эскалацией конфликта. При этом, по их мнению, последнее обстоятельство не мешает Вашингтону обозначить намерение продолжать долгосрочную помощь Киеву, доказательством которого должно стать разрешение украинской армии бить западным оружием вглубь России.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 1 октября заявил, что каждая из стран — участниц блока самостоятельно будет принимать решение о том, разрешать ли Киеву нанесение ударов вглубь РФ. При этом он признал, что альянс не наблюдает непосредственной угрозы применения ядерного оружия со стороны Москвы.

Президент РФ Владимир Путин 25 сентября предложил обновить ядерную доктрину страны. В новой версии агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться в качестве их совместного нападения на РФ. Также при нападении на Россию с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны агрессору тоже может быть дан ядерный ответ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 29 сентября отметил, что трезвые головы на Западе услышали сигналы президента РФ, которые он посылал последние два года. Представитель Кремля отметил, что западные страны продолжают сохранять намерение пытаться обеспечить «победу» киевскому режиму.