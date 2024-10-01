Вашингтон, 1 октября, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Киевскому режиму не требуется разрешение Вашингтона для нанесения Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов вглубь России в том случае, если они применяют своё оружие. Об этом 1 октября на брифинге заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

AP/TASS

«Украине не нужно наше разрешение, чтоб нанести ответный удар по российским целям. Она является суверенной страной и может использовать для ударов оружие, которое производит самостоятельно», — сказал представитель Госдепа.

Он отметил, что в распоряжении Украины имеется огромное количество средств для самообороны. США, в свою очередь, продолжат поддерживать Киев, поставляя дополнительное вооружение.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны также может повлечь за собой ядерный ответ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 сентября заявил, что трезвые головы на Западе услышали сигналы российского лидера, которые он посылал последние два года. Однако западные государства выражают намерение и дальше пытаться обеспечить победу Украине. Россия на фоне этих действий должна принимать решения и находиться в готовности их имплементировать, подчеркнул спикер Кремля.

Британская газета Financial Times написала, что пересмотр ядерной доктрины России стал чётким сигналом Западу от президента РФ. В публикации отмечается, что этот сигнал адресован западным союзникам Украины, в том числе США и Великобритании, которые намерены разрешить Киеву наносить удары вглубь России ракетами западного производства Storm Shadow.

Согласно данным газеты The New York Times от 27 сентября, американская разведка заявила, что, если Киев получит от Вашингтона разрешение на удары дальнобойным оружием по России, Москва может ответить жёстко. Это неминуемо приведёт к серьёзному ухудшению ситуации и не окажет значительного влияния на ход конфликта на Украине.