Берлин, 1 октября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц намерен в ближайшие недели позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом 1 октября сообщила газета Die Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Thomas Trutschel/picture alliance/photothek.de/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

По данным издания, разговор политиков может состояться в преддверии ноябрьского саммита G20 в Бразилии. Впрочем, Берлин пока что официально не запросил его у Москвы.

«[Если этот звонок состоится,] Шольц станет первым главой государства, являющегося важнейшим союзником Украины, который возобновит прямые контакты с Путиным. Последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону в декабре 2022 года. Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон также не говорили с российским президентом с того времени», — отмечает издание.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля Шольц заявил, что Россия должна присутствовать на новом саммите по Украине. При этом он уточнил, что Берлин будет продолжать поддержку Киева, и отметил, что конфликт должен завершиться переговорами, но соглашение не должно стать капитуляцией киевского режима.

При этом 26 сентября посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Москва не получала от Берлина никаких конкретных предложений по мирному урегулированию, несмотря на разговоры Шольца о каком-то «мирном плане».

Ранее в сентябре Олаф Шольц в очередной раз отверг возможность поставок Берлином киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus с дальностью полёта около 500 км. Это заявление прозвучало на фоне попыток Киева получить у западных союзников разрешение на нанесение ударов по территории России дальнобойными ракетами. Также Шольц отрыто заявил, что намерен настаивать на отказе разрешить ВСУ использовать дальнобойное оружие, поставляемое Германией, для атаки целей на территории России.

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подчёркивал, что обсуждения Соединёнными Штатами и Великобританией решения о возможности ударов вглубь России не касаются немецких ракет Taurus, поскольку они поставлены не были.