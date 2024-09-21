Бранденбург, Германия, 21 сентября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз отверг возможность поставок Берлином киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus с дальностью полёта около 500 км. Он заявил об этом 20 сентября во время общения с гражданами в общине Нидергёрсдорф (федеральная земля Бранденбург).

IMAGO/Schoening/Global Look Press

«Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — процитировала его слова немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung.

Шольц подчеркнул, что он будет продолжать придерживаться такой позиции в этом вопросе, отметив необходимость изучить возможности мирного разрешения украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим неоднократно просил Берлин передать ему немецкие дальнобойные ракеты Taurus, однако власти ФРГ отказывались это сделать. Так, 13 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт уточнил, что обсуждения Берлином с Лондоном и Вашингтоном ударов вглубь России не касаются Taurus.

Указанные немецкие крылатые ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, уже переданных Киеву западными странами. При этом у германо-шведских Taurus дальность больше.

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий обсуждения о якобы разрешении Киеву бить высокоточным западным оружием вглубь РФ. Глава государства подчеркнул, что в этом случае речь идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте с Россией.