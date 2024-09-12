Вашингтон, 12 сентября, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита 11 сентября на Украину обсудил возможность применения ВСУ дальнобойных ракет для ударов по российским территориям.

Джо Байден и Энтони Блинкен

На пресс-конференции в Киеве после общения с украинским и британским чиновниками Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах будет продолжено уже в Белом доме.

«Мы обсудили обстрелы дальнобойным оружием, а также ряд других вопросов. Я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне — доложить президенту о том, что я услышал», — пояснил госсекретарь журналистам.

Днём ранее Блинкен не исключал возможности разрешить Киеву наносить удары по России американскими ракетами ATACMS.

Как сообщало ИА Регнум, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что принятие решения США об ударах западным оружием вглубь территории России — дело нескольких дней.

Британское издание 11 сентября написало, что власти Великобритании одобрили удары Украины вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

В мае президент России Владимир Путин отмечал, что нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по российской территории невозможно без космических средств разведки. Представители НАТО, говоря о такой возможности, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они имеют дело, подчёркивал глава государства.

ВСУ и без официального разрешения Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России. Без западных спутников и систем наведения этого сделать нельзя, уточнил Мирошник.