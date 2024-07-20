Дрезден, Германия, 20 июля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что представители России должны присутствовать на следующем «мирном» саммите по Украине, передаёт Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

TASS /dpa/picture-alliance Канцлер Германии Олаф Шольц

На митинге в Дрездене канцлер отметил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский поддерживает такое предложение.

Шольц заявил, что Германия будет продолжать поддержку Украины, и отметил, что конфликт должен завершиться переговорами, но соглашение не должно стать капитуляцией киевского режима.

При этом канцлер подчеркнул, что конфликт на территории Украины не должен превратиться в противостояние России и НАТО, и заявил, что на контролируемой Киевом территории якобы нет немецких солдат и что немецкое оружие якобы не используется для нанесения ударов по территории России. Шольц также отметил, что Германия поставляет ВСУ не всё то оружие, о котором просит Киев.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля глава киевского режима заявил, что представители РФ должны участвовать во втором саммите по конфликту по Украине. Он отметил, что поручил подготовить проведение саммита к ноябрю.

Первый саммит прошёл в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня по инициативе Киева. Представителей России не было, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН. Глава МИД Сергей Лавров назвал саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать в каких-либо переговорах, целью которых будет продавливание так называемой «формулы Зеленского».

В июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

18 июля Шольц заявил, что отклонил просьбу Зеленского о том, чтобы вооружённые силы западных стран сбивали беспилотники и российские ракеты в небе над Украиной. Никто из руководства стран Запада не будет таким образом «вмешиваться» в конфликт, сказал Шольц.