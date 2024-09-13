Берлин, 13 сентября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Обсуждения Соединёнными Штатами и Великобританией решения о возможности ударов вглубь России не касаются немецких дальнобойных ракет Taurus, заявил 13 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Иван Шилов ИА Регнум

«Спекуляции, о которых идёт речь, касаются оружия, которое мы вообще не поставляли, и поэтому никаких изменений не требуется», — заявил Хебештрайт.

По его словам, позиция немецкого правительства не изменилась с тех пор, как оно «дало добро на ограниченное применение немецкого оружия вглубь российской территории близ Харьковской области».

«Федеральный канцлер (Олаф Шольц) очень решителен в этом вопросе, и я не вижу никаких изменений в его мнении», — цитирует его «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

Вооружённые силы Украины и без официального разрешения Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России. Без западных спутников и систем наведения этого сделать нельзя, уточнил Мирошник.