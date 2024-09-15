Берлин, 15 сентября, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Берлин вне зависимости от решения союзников не будет поставлять Украине дальнобойное вооружение. Об этом 14 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, назвав проблемой предоставление Киеву возможности нанесения ударов вглубь РФ, написала газета Die Welt.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

По его словам, Германия на этот шаг не пойдёт. Шольц подчеркнул, что намерен настаивать на отказе разрешить ВСУ использовать дальнобойное оружие, поставляемое Германией, для атаки целей на территории России.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что дискуссия продолжится в Белом доме.

Решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

Подменой понятий назвал президент Владимир Путин обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине и, соответственно, против России, предупредил глава государства.