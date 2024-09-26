Берлин, 26 сентября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Россия не получала от Германии никаких конкретных предложений по мирному урегулированию на Украине, несмотря на разговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца о каком-то «мирном плане», заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. Интервью с ним было опубликовано РБК 26 сентября.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

«Мы действительно слышим, что господин федеральный канцлер говорит о каком-то мирном плане, но на бумаге и по другим каналам, насколько мне известно, мы его не видели. Если речь идёт о продолжении так называемой мирной конференции в соответствии с планом Зеленского, тогда это совершенно неприемлемая позиция, на которую мы вряд ли согласимся», — сказал дипломат.

Нечаев назвал «непростой дилеммой» совмещение стремления Шольца к миру на Украине и продолжения поставок им вооружений.

«Германия занимает первое место в Евросоюзе по масштабам поставок и по оказанию финансово-экономической помощи Украине. Задача Берлина состоит в том, чтобы не допустить поражения Украины. Более того, некоторые немецкие политики говорят о том, что войны с Россией не избежать, и потому к 2029 году надо к этому подготовиться», — отметил он.

Посол также подчеркнул, что Германия сейчас прочно занимает позицию одной из конфликтующих сторон, поддерживая Украину.

«Если это продолжение так называемого Бюргенштока, то это неприемлемо, если что-то новое — дайте почитать, посмотрим», — сказал Нечаев по поводу «мирного плана» Шольца.

Как передавало ИА Регнум, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине, на которую не пригласили Россию. Итоговый документ призывает к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности. При этом в коммюнике не вошёл пункт о выводе российских войск, на котором ранее настаивал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Кроме того, представители 15 стран, участвовавшие в работе конференции, подписать итоговый документ отказались. Результативность «мирного саммита» стремится к нулю, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

17 июня МИД РФ назвал провальной прошедшую в швейцарском Бюргенштоке конференцию по Украине. В МИД заявили, что провал был предсказуем, так как Украина и западные страны изначально не намеревались заниматься поиском путей по мирному урегулированию конфликта.

20 июля Олаф Шольц заявил, что Россия должна присутствовать на новом саммите по Украине. При этом он уточнил, что Германия будет продолжать поддержку Украины, и отметил, что конфликт должен завершиться переговорами, но соглашение не должно стать капитуляцией киевского режима.