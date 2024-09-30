Москва, 30 сентября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Объёмы торговли между Ираном и Россией постоянно увеличиваются, вместе с тем экономические отношения между странами развиваются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 сентября в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о росте интереса Ирана к российским и китайским товарам после массовых взрывов пейджеров в Ливане.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Не знаю, насколько достоверны эти источники. Единственное, что могу сказать, у нас развиваются наши торгово-экономические отношения с Ираном», — сказал он.

Песков отметил, что российско-иранские отношения развиваются в разных областях, что является нормальным процессом, когда в этом заинтересованы обе стороны.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в разных районах Ливана массово взорвались пейджеры. Министр информации республики Заяд Макари обвинил в этом Израиль, отметив, что предварительное расследование подтвердило причастность Тель-Авива.

По данным минздрава Ливана, в результате взрывов пейджеров погибли 12 человек, в том числе двое детей. Пострадали около 4 тыс. жителей. На следующий день в стране взорвались ряд раций, мобильных телефонов и других средств связи.

20 сентября авиация Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Бейруту, заявив, что был ликвидирован командующий военными операциями ливанского исламистского движения «Хезболла» Ибрагим Акиль. По данным портала Axios, также при авиаударе погибли около 20 командиров одного из спецподразделений организации.

22 сентября «Хезболла» заявила о начале нового этапа в противостоянии с Израилем. В тот же день движение нанесло удар беспилотниками по израильской военной базе в северной части долины реки Иордан.

Глава МИД России Сергей Лавров 28 сентября, выступая на Генассамблее ООН, назвал бесчеловечным подрыв мобильных устройств в Ливане. Он отметил, что такие методы являются террористическими.